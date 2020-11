Panchina artistica contro la violenza sulle donne al circolo Arci Laiano

In un periodo nel quale si impone la lontananza fisica, si rende ancor più necessaria una 'vicinanza solidale' da parte delle associazioni nei confronti di tutti coloro che ne hanno più bisogno, promovendo cultura e socialità. E' questo il senso ulteriore dell'iniziativa che ieri, 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il circolo Arci Laiano (Cascina) ha deciso di intraprendere "per non rimanere in silenzio e affermare con forza il proprio sdegno contro ogni forma di violenza. Abbiamo scelto - dicono dal circolo - di ridipingere la nostra panchina di rosso, un gesto semplice ma pieno di significato, che in tutto il mondo è diventato un simbolo della lotta contro la violenza sulle donne".

Sulla panchina il giovane artista e socio, Matteo Teleschi, laureando all'accademia delle belle Arti di Firenze, ha raffigurato un diario con delle pagine strappate sul quale è stato riportato un pensiero del consigliere del circolo Alessio Marrucci: "E' nel silenzio di una ferita che si consuma la violenza più assordante". Un ulteriore invito a riflettere, affinché si mantenga sempre alta l'attenzione e nella speranza che si levi sempre più forte un coro unanime contro la violenza di genere.

Questa iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno e l'aiuto dell'Arci Pisa, dell'associazione OVS Le Fionde, dell'agenzia di pubblicità Progetto Genesi, dell' Ecofor Service e della Prodac International. "Un ringraziamento particolare - concludono dal circolo - va anche al colorificio Valdera Color ed alla Carrozzeria Santerini che hanno fornito attrezzature, materiali e manodopera. Il consiglio direttivo ci tiene a ringraziare tutti coloro che hanno dimostrato, in maniera tangibile, che si può essere comunità anche con il distanziamento sociale".

