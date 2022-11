Viale delle Piagge: una panchina viola per sensibilizzare sulla fibromialgia

Una panchina viola per sensibilizzare la popolazione sulle problematiche legate alla fibromialgia e per chiedere una legge che inserisca questa sindrome nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza). E’ quella che verrà inaugurata domani, venerdì 18 novembre, alle ore 15.00 sul viale delle Piagge a Pisa (lato Arno, all'altezza del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Pisa, n. civico 2).



L’iniziativa è promossa da Comune di Pisa, Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica ODV (AISF ODV) e Associazione Libellula Libera. La panchina, già presente sul viale delle Piagge, ha subito un restyling per mano di Annalisa Cendrelli, volontaria dell’AISF ODV.

La sindrome fibromialgica è una forma comune di dolore muscoloscheletrico diffuso e di affaticamento che colpisce approssimativamente 1.5/2 milioni di Italiani. Il termine fibromialgia significa dolore nei muscoli e nelle strutture connettivali fibrose (i legamenti e i tendini).