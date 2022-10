Settimana mondiale per l'allattamento: tre panchine bianche a Pisa, Volterra e Pontedera

Nella settimana mondiale per l'allattamento a Pisa, a Pontedera e a Volterra sono state inaugurate tre panchine bianche dedicate alla mamme che allattano. Un segno visibile, tangibile per dire che l'allattamento non solo è importante, ma che è compito di tutta la comunità sostenerlo e promuoverlo. Anche dimostrando attenzione nel comporre l'arredo urbano delle città, e quindi dedicando una panchina, uno spazio aperto, al di fuori degli ospedali e dei consultori, a chi allatta.

La panchina di Pisa è stata inaugurata sul viale delle Piagge, luogo molto frequentato dalle neo mamme per una passeggiata nel verde. A Pontedera la panchina bianca ha trovato posto invece nella centralissima piazza Cavour, mentre quella di Volterra è stata installata davanti all'ingresso del reparto di Ginecologia e ostetricia dell'ospedale.

L'Azienda USL Toscana nord ovest ringrazia le amministrazioni comunali che hanno fattivamente contribuito alle installazioni.

La prima settimana di ottobre si svolge in tutta Italia la Settimana mondiale dell'allattamento (SAM 2022), per sensibilizzare tutti all'importanza dell'allattamento. Il latte materno possiede infatti le caratteristiche nutrizionali perfette per la crescita sana e regolare del bambino. Tra i numerosi benefici dell'allattamento materno, i più importanti per il neonato sono il rafforzamento del sistema immunitario, grazie alla trasmissione degli anticorpi materni, la protezione dalle infezioni e dalle allergie, la prevenzione dell’obesità infantile e favorire il legame madre-bambino. Quest’ultimo rappresenta uno dei benefici anche per la mamma, oltre alla prevenzione del tumore mammario. Inoltre l’allattamento materno rappresenta un'alimentazione eco-compatibile, sostenibile ed economica.