Dall'Associazione nazionale Carabinieri pandori e panettoni agli anziani ospiti del Remaggi

Pandori e panettoni agli ospiti del centro residenziale per anziani Remaggi di Cascina da parte dell’Associazione nazionale Carabinieri sezione di Navacchio e Associazione nazionale Carabinieri paracadutisti Poggio al Cerro. I presidenti delle due associazioni, il S.Ten. (ris) Maurizio Surace e Mar.A.s.UPS par. Bruno Iori, accompagnati da alcuni soci, hanno consegnato al presidente e alla direttrice del Centro Remaggi, dott. Giuseppe Cecchi e d.ssa Chiara Bucalossi, i panettoni e pandori personalizzati per l’Arma dei Carabinieri da offrire agli ospiti della struttura in occasione delle festività natalizie.



“Il Natale è il periodo dell’anno che, più di ogni altro, invita alla solidarietà e all’amore per il prossimo - commentano i presidenti delle associazioni - con l’intento di regalare un pensiero ed un sorriso, abbiamo pensato di fare visita agli anziani del centro portando loro dei piccoli doni”.



Insieme ai pandori e panettoni è stato consegnato al quadro direttivo del Remaggi anche il calendario storico dei Carabinieri 2023 quale auspicio di un felice anno nuovo. Gli amministratori del Remaggi hanno apprezzato il gesto e l’attenzione riservati verso le persone ospitate nel centro e costrette a stare lontano dai propri cari durante questo periodo di feste e si augurano che la collaborazione con le associazioni continui nel prossimo futuro.