Novità nei piatti degli studenti di Castelfranco: pane gluten free e ricette tipiche regionali

Viaggiare con i sapori, sperimentare il gusto e nutrirsi in sicurezza. La mensa scolastica che serve le scuole di Castelfranco di Sotto, gestita dalla cooperativa CAMST, ha due interessanti novità. A partire da oggi, 14 febbraio 2022, viene prodotto all'interno della cucina il pane senza glutine per tutte le strutture servite. In questo modo tutti gli alunni iscritti al servizio mensa potranno gustare in tutta sicurezza un pane fresco e prodotto in loco. Questa scelta vuole anche essere una forma di inclusione maggiore anche a tavola.

Insieme a questa novità assoluta, si rinnova per la seconda edizione l’iniziativa dei 'Menù Regionali': giornate in cui saranno offerti ai bambini e alle bambine dei menù a tema per scoprire insieme le tipicità provenienti da diverse parti d’Italia, alla scoperta di gusti e tradizioni. Si parte lunedì 28 febbraio con il menù romano, per poi passare al menù romagnolo il 22 marzo, quello trentino in programma il 20 aprile, il menù emiliano il 19 maggio, il menù molisano il 17 giugno.

Questo progetto, oltre a far esplorare varie bontà della nostra terra, si riallaccia ad alcuni temi dell’Educazione Alimentare. A queste cinque giornate di viaggio culinario saranno infatti abbinati, attraverso la scoperta di nuovi ingredienti e gusti, anche approfondimenti sulla conoscenza dei territori che fanno parte della nostra penisola. "Visto il successo e il gradimento che hanno avuto l’anno scorso i menù regionali, le ricette tradizionali d’Italia vengono riproposte con nuovi piatti tutti da scoprire - hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e l’assessore alla Scuola, Ilaria Duranti - l’idea di produrre il pane senza glutine e distribuirlo a tutti è davvero un’iniziativa inclusiva, che permette di far vivere il momento del pasto nella massima condivisione".