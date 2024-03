Panetti di hashish nascosti in casa: giovane nei guai

I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di San Miniato, nella giornata di ieri 29 febbraio, hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un giovane residente nella zona dell’Alta Valdera.

I militari della Stazione di Chianni, coadiuvati dal personale della Stazione di Terricciola e dal Nucleo Cinofili di Pisa San Rossore, durante una perquisizione domiciliare delegata dall’Autorità Giudiziaria, hanno rinvenuto nella disponibilità del giovane occultati all’interno di una cassaforte nella camera da letto 2 panetti da 100 grammi l’uno di sostanza stupefacente del tipo hashish. Occultati in barattoli di plastica e vetro, sempre nascosti, in camera, c'erano anche altri 3 grammi di della stessa droga e ulteriori 3 grammi di marijuana. A corredare il kit da spaccio c'erano poi due telefoni cellulari, un 'grinder' e a vari ritagli utilizzati per il confezionamento in dosi.

Il giovane è stato condotto in caserma per le formalità di rito e posto agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna. Il Giudice del Tribunale di Pisa ha convalidato l'arresto operato dai Carabinieri dispondendo la misura dell’obbligo di firma.