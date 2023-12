'A Natale scegli con il cuore' con i panettoni e i pandori di Agbalt

L’Associazione Genitori per la cura e l’assistenza ai Bambini Affetti da Leucemia o Tumore ha iniziato in questi giorni la campagna di sensibilizzazione e di auto-finanziamento 'A NATALE SCEGLI CON IL CUORE' attraverso la vendita di Panettoni e Pandori solidali. Come fare per averli? Chiamando la segreteria al numero 050.830245 (attivo dal lunedì al sabato con orario 9-14)

Iscritta all’Albo Regionale del Volontariato e riconosciuta come Associazione Regionale, ha sede all’interno dell’U.O. di Oncoematologia Pediatrica con Trapianto di Midollo Osseo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana e dal 1986, anno della sua fondazione, svolge importanti attività di volontariato per migliorare la qualità di vita dei bambini e degli adolescenti affetti da patologie rare e ancora potenzialmente mortali.

“Come persone toccate in modo tangibile dalla sofferenza, siamo testimoni che è stato solo grazie alla solidarietà umana se siamo riusciti a percorrere fino ad oggi la nostra strada - commenta il presidente d’Aversa - abbiamo ricevuto da tutti una grande carica e la forza e la speranza per proseguire questo cammino lungo, doloroso e difficile. La consapevolezza che siamo circondati da persone da sempre partecipi e disponibili rafforza, ogni giorno, la nostra voglia di lottare e ci stimola continuamente a cercare un futuro”.

Tra i progetti di assoluto impatto e permeati dalla cultura del dono c’è ‘L’Isola dei Girasoli’, il residence, nato nel 2011 grazie al sostegno della Fondazione Pisa per accogliere i bambini e i ragazzi che, con le loro famiglie, vengono a Pisa per sottoporsi a terapie antiblastiche o al trapianto di midollo osseo.

“Essendo purtroppo aumentate le esigenze - prosegue il presidente di AGBALT - il residence è stato ampliato ancora una volta grazie alla Fondazione Pisa ed è diventando un piccolo villaggio che abbiamo chiamato ‘Il Villaggio del Sorriso’. Per proseguire nelle attività di aiuto e di sostegno concreto ai bambini ed agli adolescenti affetti da tumori o leucemie e alle loro famiglie abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti perché camminare insieme è più facile. Ecco perché, con l’occasione del Natale, rinnoviamo il nostro invito a sostenere la nostra associazione che con l’amore e la dedizione dei suoi volontari prova a rendere più leggero il peso che tante famiglie e tanti bambini e adolescenti devono sostenere”.