Mauro Bozzolini, commerciante nato e cresciuto a Santa Croce, dal 1997 è tra i titolari dello storico panificio Fornaretto, che in questi giorni ha raggiunto il traguardo dei 70 anni di attività. "L’avventura di Fornaretto - racconta - parte nel 1953, quando in via del Bosco viene fondato un panificio specializzato in produzione di pane che fin da subito si distingue per la qualità della sua offerta. A partire dal 1997, quando i precedenti titolari sono andati in pensione, ho rilevato l’attività assieme ad Angela Pasqualetti, Vincenzo Esultanza ed Elisa Dessì. Da quel momento abbiamo portato avanti una vera e propria scommessa: rendere il panificio un locale polifunzionale, in cui la qualità e l’attenzione per i prodotti restasse sempre al centro. Oggi Fornaretto ha anche un assortimento di dolci molto amati dai clienti e all’interno del locale ci sono posti a sedere in cui è possibile fare colazione, pranzare, richiedere dolci su ordinazione e organizzare piccoli rinfreschi e compleanni".

"Per festeggiare questo settantesimo anniversario dell’attività - continua Bozzolini - abbiamo organizzato una colazione gratis per domenica 12 novembre, in cui chiunque dalle 8 alle 12 potrà entrare nel locale, mangiare e brindare 'a ufo', come diciamo a Santa Croce". "A Fornaretto vanno gli auguri e i complimenti dell’amministrazione comunale per questo bel traguardo - dice il sindaco Giulia Deidda - l’amministrazione è impegnata nella tutela degli esercizi storici cittadini, e Fornaretto è da 70 anni un punto di riferimento e una bella storia di Santa Croce sull’Arno, grazie all’impegno di chi ci lavora ogni giorno".