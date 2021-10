Putignano, collocati i pannelli dissuasori al passaggio a livello

Collocati i pannelli dissuasori al passaggio a livello di Putignano. A dare la notizia, questa mattina, la consigliera comunale Laura Barsotti (Lega).



"Il problema del passaggio a livello per il quartiere di Putignano ormai risale a qualche decennio indietro nel tempo. E mai risolto - prosegue Barsotti - grazie al nostro sindaco Michele Conti, all'onorevole Ziello e al sottosegretario alle infrastrutture onorevole, Alessandro Morelli, oggi sono in dirittura d'arrivo i due progetti per il sottopasso carrabile e quello ciclopedonale . In attesa d'inizio e di ultimazione dei lavori - conclude Barsotti - sono stati applicati, per mettere i cittadini in sicurezza, dei pannelli dissuasori allo stesso passaggio a livello allo scopo d'impedire alle persone l'attraversamento a sbarre chiuse".