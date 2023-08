Capannoli: nuovi pannelli per le pubbliche affissioni e rinnovo della segnaletica stradale

Si è conclusa pochi giorni fa a Capannoli la completa sostituzione dei pannelli destinati alle pubbliche affissioni, sia per i manifesti pubblicitari che per i manifesti funebri.

Un intervento per dare nuovo lustro ai pannelli che risultavano oramai datati e proseguire nel percorso di valorizzazione del decoro urbano; con la sostituzione è stato deciso di installare una tipologia di pannello specificatamente dedicata all’affissione dei manifesti funerari, separandoli così dai manifesti pubblicitari.



“Un intervento reso possibile grazie al lavoro dei dipendenti esterni, che hanno provveduto all’installazione dei nuovi pannelli - spiega il sindaco Arianna Cecchini

- adesso stanno installando la nuova segnaletica, sostituendo tutti i cartelli più vecchi, in modo da rendere più visibili divieti e segnalazioni e garantire

maggior sicurezza stradale”.





Infatti proprio in questi giorni ha preso avvio il rinnovo della segnaletica verticale, in particolar modo per sostituire i cartelli più vecchi e nelle zone più trafficate e pericolose; nuovi cartelli direzionali, nuovi segnali di stop e divieti di sosta, inclusi i nuovi cartelli indicatori dei centri abitati di Capannoli e Santo Pietro Belvedere.Due importanti interventi che hanno impegnato le casse comunali per oltre quarantamila euro.