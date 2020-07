Pannoloni e traverse: l'orario di apertura dei punti autorizzativi nella provincia di Pisa

Da lunedì prossimo, 3 agosto, sarà ripristinato l’orario dei punti autorizzativi per pannoloni e traverse nell’ambito della zona Pisana e Valdera-Alta Valdicecina.

Il punto autorizzativo di Pisa San Giusto/San Marco (in via Pardi 6) sarà aperto il lunedì in orario 7:30-12:30 e il mercoledì in orario 7:30-12:30 e 14-17.

Il punto autorizzativo di San Giuliano Terme (in via Martin Luter King 10) sarà aperto il giovedì in orario 7:30-12:30.

Il punto autorizzativo di Cascina -Navacchio (in via De André 43) sarà aperto il martedì e il venerdì in orario 7:30-12:30.

Il punto autorizzativo di Pontedera (in via Fantozzi 14) non subirà variazioni e rimarrà aperto il lunedì e il giovedì in orario 8:30-12:30 e 14-17 e il martedì in orario 8:30-12:30.

Il punto autorizzativo di Volterra (in Borgo San Lazzaro 5) sarà aperto il venerdì in orario 9-12. L'apertura del mercoledì pomeriggio è sospesa fino a nuove disposizioni.

Il punto amministrativo di Pomarance (via Roma 5) sarà aperto il venerdì in orario 14-16.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I punti autorizzativi di Ponteginori e Larderello rimarranno chiusi fino a nuove disposizioni.