Provincia di Pisa: la dottoressa Paola Maria La Franca è il nuovo segretario generale

Manca ancora la formalità a causa dei tempi burocratici, ma la notizia è ormai ufficiale. È la dottoressa Paola Maria La Franca il nuovo segretario generale della Provincia di Pisa. “Il nuovo segretario, che attualmente è in servizio presso il Comune di San Giuliano Terme, appena formalizzata la nomina presso gli uffici di via Nenni, sarà in convenzione con il Comune di Vecchiano, di cui da circa tre mesi ha assunto la reggenza - spiega il presidente Massimiliano Angori - la scelta è avvenuta tra un’ampia rosa di candidati, che ringrazio per aver mostrato il loro interesse a lavorare per l’ente provinciale. La dottoressa La Franca è stata ritenuta la più idonea a ricoprire tale ruolo, in virtù della sua lunga esperienza e del suo curriculum professionale, che, oltre ad evidenziare rilevanti competenze tecnico-giuridiche e gestionali, significative esperienze di lavoro e di studio, si connota anche per un excursus professionale maturato nel territorio della provincia di Pisa, della regione Toscana e sul territorio nazionale, un'esperienza variegata, ma allo stesso tempo solida e specifica, tale da garantire il miglior supporto tecnico-amministrativo all’attività dell’amministrazione provinciale, in un momento in cui il rilancio delle Province è imprescindibile”.







“Nei prossimi giorni, quando sarà formalizzata la nomina, saranno forniti ulteriori dettagli al riguardo” conclude il presidente.