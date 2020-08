Paolo Bartali viene nominato Grande Amico di Tavola della Round Table 77 Caserta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Nei giorni scorsi si è svolto presso la Tenuta di San Domenico a Capua , il passaggio di consegne del club casertano la Round Table 77 fra il Commercialista Angelo Petrella e l’imprenditore Jacopo Provenzano . Durante la serata da oltre cento persone con personalità illustri campane e stato anche l’occasione per presentare il progetto del Club Femminile del Ladies Circle Caserta guidato da Giulia Ricciardi , l‘investitura di un nuovo membro il chirurgo Antonio Napoletano ed è stato nominato il Sanminiatese Paolo Bartali , della RT 76 San Miniato Fucecchio , come membro onorario con il titolo di “ Grande Amico di Tavola ” come segno di amicizia e riconoscenza . Paolo Bartali: è un grande onore ricevere, questo riconoscimento ed un grande motivo d’orgoglio far parte anche della Round Table 77 Caserta. La Round Table è un club, presente a livello internazionale, dedicato a giovani lavoratori, professionisti, dirigenti, uomini d'affari e di cultura che cercano di svolgere al meglio le rispettive attività. Si propone di promuovere l'amicizia e le intese personali tra i propri soci e, soprattutto, iniziative al servizio della collettività, un club di giovani e per i giovani e il motto “Adopt, Adapt, lmprove” (adottare, adattare e migliorare) coglie appieno lo spirito dell’associazione, i cui membri si impegnano e si adoperano in prima persona in ogni iniziativa, cercando costantemente di far tesoro dell’esperienze del passato e di migliorare la propria attività per il presente e il futuro.

Gallery