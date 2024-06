Sanità: Paolo Chiaradia nuovo responsabile della degenza breve per alta e media intensità del 'Lotti'

Nuova nomina al 'Lotti' di Pontedera per la sezione della degenza breve per alta e media intensità in Pronto soccorso. Si tratta del dottor Paolo Chiaradia, in servizio al pronto soccorso del Lotti già dal 2009. Chiaradia si è laureato in medicina e chirurgia all’Università di Siena nel 2003 specializzandosi in medicina interna, ha frequentato diversi corsi di perfezionamento conseguendo la certificazione Havard nel 2010.

Inoltre, da maggio del 2019 è stato nominato come professionista esperto nella casistica di alta intensità e nuovo modello organizzativo in Pronto soccorso e reti tempo dipendenti, nonché facilitatore per il rischio clinico e dal 2022 è anche responsabile dei percorsi ad alta intensità di cura. Nel dicembre 2022 il dottor Chiaradia è stato insignito dell’onorificenza dell’Ordine del Presidente della Repubblica di Cavaliere della repubblica per meriti lavorativi.

"Questa nomina completa il quadro per l’area sud della ASL (Piombino, Cecina, Livorno) - ha sottolineato la direttrice generale della ASL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani - proseguendo così nel cammino intrapreso da tempo di rafforzamento degli organigrammi dei nostri ospedali. Tant'è che nelle prossime settimane saranno nominati i responsabili di sezione per la degenza breve nei Pronto soccorso anche negli ospedali di Massa, Versilia e Lucca. Per quanto riguarda le nuove nomine siamo convinti del fatto che i responsabili individuati, grazie alla loro professionalità e capacità, sapranno governare al meglio l’assistenza valorizzando le competenze già presenti".