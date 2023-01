Lutto nelle tradizioni storiche pisane: è morto Paolo Gianfaldoni

Lutto nella tradizione pisana. Si è spento all'età di 88 anni Paolo Gianfaldoni, appassionato cultore della storia di Pisa e delle sue tradizioni.

"La nostra comunità perde un uomo di cultura, un innamorato della nostra città - dichiara il sindaco Michele Conti - che ha speso la sua passione per Pisa durante tutto l’arco della sua vita. Troveremo certamente il modo per ricordarlo, decidendo la forma più giusta insieme ai suoi familiari. Al figlio Stefano, membro del Consiglio degli Anziani e presidente dell’Associazione Amici del Gioco del Ponte, alla famiglia e a tutte le persone che lo hanno conosciuto, le mie più sentite condoglianze".

Ne traccia il profilo, per conto dell’amministrazione comunale, l’assessore alle Tradizioni della storia e dell’identità di Pisa Filippo Bedini: "Paolo Gianfaldoni è stato un appassionato cultore della tradizione della storia e dell’identità di Pisa. Questa passione si è concretizzata anche in una copiosa produzione dedicata al glorioso passato della nostra città. Tra questi particolarmente importanti e apprezzati per il taglio divulgativo 'La regata delle quattro Repubbliche Marinare' e 'Il Gioco del Ponte, sintesi storica e cronaca della manifestazione'. Ma ricordiamo anche 'Figure pisane', nel quale si intrecciano cronaca e ricordi della Pisa che fu, e la ricostruzione degli avvenimenti politici pisani dal 1890 al 1946 attraverso i principali atti del Consiglio comunale. Determinante è stato poi il ruolo di Gianfaldoni nel recupero del Capodanno pisano e nel ripristino del Gioco del Ponte. Un innamorato di Pisa, che ci ha lasciato tanti insegnamenti e un esempio: Pisa si ama e si serve, incondizionatamente".



Immediato il cordoglio espresso dalle varie anime del Gioco del Ponte. "Una grande perdita per la sua famiglia e per la città. Un vuoto che non si potrà colmare se non con il ricordo costante, ora ed in futuro, delle sue doti ed entusiasmo" sottolineano dall'Associazione Amici del Gioco del Ponte di cui il figlio Stefano è presidente.

Le esequie si svolgeranno venerdì 20 gennaio, ore 15.30, presso la Chiesa di Santa Caterina.