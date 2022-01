Paolo Pizzimenti è il nuovo dirigente della Divisione Polizia amministrativa della Questura

Il Primo Dirigente della Polizia di Stato, dottor Paolo Pizzimenti, è tornato in servizio presso la Questura di Pisa dove ricoprirà le funzioni di dirigente della Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione, le stesse ricoperte presso la Questura di Cremona alla quale venne destinato un anno e mezzo fa a seguito della promozione alla qualifica di Primo Dirigente. Prende il posto della pari qualifica dottoressa Angela Spada, di recente trasferita dal Dipartimento di Pubblica sicurezza presso la Questura di Roma, dove dirigerà il commissariato Sezionale di Anzio-Nettuno.

Funzionario di grande esperienza, Pizzimenti ha iniziato la propria attività in seno alla Polizia di Stato al termine della frequenza quadriennale dell’Istituto Superiore di Polizia a Roma, nel 1997, presso la Scuola Allievi Agenti di Alessandria, come Responsabile di un Nucleo Allievi e reggente l’Ufficio di Amministrazione; per tre anni, dal 2010 al 2012 ha implementato le proprie competenze professionali presso l’Ufficio di Gabinetto della Questura di Bologna.

In servizio in Questura a Pisa dal 2000, ha svolto molteplici incarichi quali dirigente dell’Ufficio Immigrazione, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Digos, dirigente del Commissariato di Volterra e, per ultimo, ha rivestito il ruolo di Capo di Gabinetto prima della promozione alla qualifica superiore attribuitagli nel 2020. A Paolo Pizzimenti va il benvenuto del Questore della provincia di Pisa Gaetano Bonaccorso e dei colleghi.