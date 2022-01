L'ex allievo del Sant'Anna Paolo Rametta nominato esperto del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Incarico d'eccezione per Paolo Rametta, pisano, assegnista di ricerca ed ex allievo della Scuola Superiore Sant'Anna, dove coordina il Progetto Merito e Mobilità Sociale. Rametta è stato nominato dal Governo Draghi come esperto del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nei suoi studi ha approfondito l’attività normativa dell’esecutivo e la sussidiarietà orizzontale.