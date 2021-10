Paracadutisti in congedo a FESTAGRIFI 2021

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

alcuni Paracadutisti in congedo si riuniscono in uno dei comuni he li ha ospitati durante il loro servizio di leva. Nella mattinata di sabato 22 ottobre deporranno, presso il monumento ai caduti ,una corona in ricordo della sciagura della Meloria ,di cui quest'anno ricorre il 50 esimo anniversario . Piu tardi ,al dismesso poligono, poseranno un cippo a ricordo in ricordo di due Paracadutisti caduti in addestramento.