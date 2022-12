Roccia imbrigliata e rete paramassi: riapre la strada provinciale 56 del Monte Serra

Riapre al traffico il tratto butese della Sp 56 del Monte Serra, che era stato chiuso per pericolo di caduta massi dalla parete rocciosa di Sant'Antone. La riattivazione della circolazione è prevista dalle ore 12 di oggi, 23 dicembre, rispettando l'obiettivo di farlo prima di Natale. I lavori di messa in sicurezza hanno portato alla installazione di una rete paramassi in acciaio lunga 60 metri e alta 4, nonché all'imbrigliamento del grosso masso che aveva originato l'attenzione alla problematica.

Il cantiere sarà definitivamente chiuso dopo le festività con le ultime lavorazioni secondarie previste, motivo per cui l'area tra la strada provinciale e la parete rocciosa resta interdetta, ma nel frattempo la direzione dei lavori ha potuto disporre la riapertura, in sicurezza, del transito lungo la strada provinciale.

Le opere sono state finanziate con 250mila euro dalla Regione Toscana, che negli ultimi giorni del marzo scorso aveva incaricato il Comune di Calci a gestirne progettazione e procedure. Mercoledì 28 dicembre è previsto un sopralluogo del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.