Vecchiano: i parcheggi sul litorale saranno gratuiti fino al 27 maggio

"Pagamento dei parcheggi a Marina di Vecchiano: anche per quest’anno la nostra amministrazione ha deciso di posticipare l’entrata in vigore dei parcometri a Marina di Vecchiano. La sosta inizierà ad essere a pagamento dal prossimo 28 maggio sul nostro litorale: riteniamo sia un aiuto importante per le attività ricettive della zona, in un periodo economicamente molto complicato a livello nazionale ed internazionale" afferma il sindaco Massimiliano Angori. "Dal 2 giugno sarà nuovamente attivo anche il servizio bus navetta gratuito, che tornerà dopo gli anni di pandemia. Nelle prossime settimane definiremo e daremo ampia comunicazione inoltre di tutti gli altri servizi a disposizione di cittadini e turisti" aggiunge il primo cittadino.

Anche se la sosta sarà gratuita fino al prossimo 28 maggio, si inizia a pensare alla distribuzione dei pass a cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Vecchiano. "Gli speciali abbonamenti per i cittadini vecchianesi saranno in distribuzione a partire indicativamente dal prossimo 5 maggio, e i cittadini troveranno tutte le indicazioni utili sul sito www.comune.vecchiano.pi.it e sui nostri canali di comunicazione istituzionale. Come avviene già da due anni, non saranno rilasciati tagliandi ma le targhe saranno inserite nel database di Pisamo: sarà opportuno conservare la ricevuta del pagamento dei pass. A breve dunque forniremo tutti i dettagli relativamente alla modalità di presentazione delle domande".

"Rimane invariato il costo, per gli abbonamenti i cittadini di Vecchiano spenderanno 15 euro per tutta la stagione estiva. Abbiamo stabilito inoltre, come di consueto, di stipulare una convenzione per il parcheggio a Marina di Vecchiano per i residenti di San Giuliano" aggiunge il sindaco Angori. "Tutto ciò al fine di rendere fruibile il nostro bellissimo litorale per le popolazioni di entrambi i Comuni". L'abbonamento stagionale per i cittadini di San Giuliano Terme avrà un costo agevolato in virtù della convenzione stipulata col Comune di Vecchiano, pari a 50 euro per tutta la stagione e sarà acquistabile presso lo Sportello Unico del Comune di San Giuliano Terme, anche in questo caso saranno date puntuali informazioni non appena partirà il servizio di distribuzione dei pass a cura direttamente del Comune termale.

Prosegue inoltre l’impegno da parte dell’amministrazione comunale vecchianese per la messa a punto della prossima stagione estiva a Marina. "Nelle scorse settimane abbiamo fatto partire una serie di richieste agli enti istituzionali preposti per garantire i servizi consueti che il nostro litorale offre a cittadini e turisti - spiega ancora il sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori - nello specifico: al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa abbiamo chiesto conferma della disponibilità ad effettuare il servizio di vigilanza boschiva; e infine all'Azienda USL Nordovest abbiamo chiesto l'invio di personale specializzato per garantire, come ormai consuetudine, un presidio sanitario di primo soccorso attivo per tutta la stagione estiva. Si tratta di servizi che una volta accordati e disciplinati attraverso apposite convenzioni, saranno erogati grazie a risorse economiche che fanno parte del bilancio comunale. Già partita inoltre la prima pulizia stagionale effettuata dal Comune di Vecchiano, con utilizzo di mezzi meccanizzati seppure nel rispetto dell’ambiente dunale, di cui abbiamo dato recentemente riscontro, un intervento del valore complessivo di oltre 20mila euro" conclude il primo cittadino. Per avere infine aggiornamenti puntuali sulla distribuzione dei Pass per Marina di Vecchiano è possibile consultare il sito www.comune.vecchiano.pi.it e la pagina Facebook del Comune di Vecchiano, a partire dalla prossima settimana.