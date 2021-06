Piazza Andrea del Sarto per i sanitari del Santa Chiara: firmata la convenzione

Il parcheggio di via Cammeo sarà destinato ai turisti, mentre i dipendenti Aoup potranno avere agevolazioni per l'area di Piazza Andrea del Sarto

Come già annunciato dall'assessore Massimo Dringoli durante la seduta del Consiglio comunale dello scorso 8 giugno, il personale dipendente, medici, infermieri e personale amministrativo dell'ospedale Santa Chiara, potranno godere di agevolazioni per il parcheggio di piazza Andrea del Sarto. E’ stato infatti rinnovato negli scorsi giorni l’accordo tra Pisamo, società pisana che si occupa anche degli stalli blu in città, e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana. La novità è che le agevolazioni non riguarderanno più il parcheggio di via Cammeo (sulla questione era stata presentata un'interrogazione dal Partito Democratico), ma saranno invece applicate appunto nel parcheggio di piazza Andrea del Sarto.

“Abbiamo rinnovato una convenzione nata all'inizio della pandemia per agevolare medici e infermieri dell’ospedale - spiega l'amministratore unico di Pisamo, l'avvocato Andrea Bottone - ora con i primi ritorni dei turisti, d'accordo con l'Azienda ospedaliera, abbiamo rinnovato la convenzione e le agevolazioni previste individuando un'altra area che si trova a non più di 100 metri dalla precedente. Un segnale che Pisamo è vicina alle città e in particolare a quanti hanno lavorato per tutti noi in piena emergenza”.