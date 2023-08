Due nuovi parcheggi pubblici in arrivo a Capannoli

Avviato, con l'approvazione in Consiglio comunale, l'iter per la realizzazione di due nuovi parcheggi pubblici a Capannoli.

Il primo in località Solaia, nel capoluogo, così come previsto dagli strumenti di programmazione urbanistica, a seguito dell'accordo con i proprietari che cederanno

al Comune l'area in cui sarà realizzato il parcheggio e contestualmente realizzeranno un edificio residenziale.

Il secondo in via Pinete a Santo Pietro Belvedere, da realizzarsi a seguito di intervento edilizio privato.





I due parcheggi andranno a colmare una carenza di posti auto in due zone densamente abitate ma fino ad oggi poco comode da questo punto di vista."Due nuovi interventi legati ad iniziative edilizie private che dimostrano l'attenzione dell'amministrazione comunale al tema dei servizi ai cittadini, nello specifico quello dei parcheggi pubblici" commenta il sindaco Arianna Cecchini.