Parcheggi per i sanitari del Santa Chiara: tariffa agevolata in piazza Andrea del Sarto

Dal 1° luglio gli operatori sanitari del Santa Chiara potranno parcheggiare le loro auto nell’area di sosta di piazza Andrea del Sarto con la consueta tariffa agevolata già in vigore con l’Aoup per gli stalli di sosta blu. E’ quanto riferito oggi pomeriggio, 8 giugno, in Consiglio Comunale, dall’assessore alla mobilità, Massimo Dringoli. Il tema era stato trattato, per via Cammero, anche da una interrogazione del Partito Democratico.

"Fin da giugno 2020 - ha detto Dringoli - tenendo conto del periodo emergenziale, Pisamo ha consentito la sosta a medici a infermieri del Santa Chiara al parcheggio di via Cammeo utilizzando l’abbonamento che gli operatori sanitari avevano sulle strisce blu nelle zone a tariffa b, senza alcun tipo di maggiorazione. Un provvedimento che aveva lo scopo di favorire il personale sanitario riducendo i tempi di percorrenza nell’accesso al posto di lavoro. L’accordo era valido fino al 31 dicembre 2020 e successivamente è stato prorogato fino al 30 giugno 2021".

"Vista la situazione in via di risoluzione dell’emergenza sanitaria - ha proseguito Dringoli - e considerato che in questi giorni stanno riprendendo gli arrivi dei turisti, abbiamo ritenuto necessario assicurare un servizio di parcheggio nei pressi di piazza dei Miracoli. Per questo motivo Pisamo da luglio, in accordo con la direzione dell’azienda ospedaliera, ha deciso di concedere la possibilità di sosta a tariffa agevolata agli operatori sanitari del Santa Chiara al parcheggio di piazza Andrea del Sarto che è situato a nemmeno di cento metri di distanza dall’area di sosta di via Cammeo. Abbiamo invece preferito lasciare quest’ultimo a disposizione dei turisti in quanto è il primo che si incontra entrando nell'area del parcheggio. In questo modo abbiamo anche voluto evitare il rischio che i visitatori andassero a occupare gli stalli destinati ai dipendenti dell’Aoup".