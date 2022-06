Parcheggi a tariffa agevolata per i dipendenti del Santa Chiara: accordo Aoup-Pisamo

Altre tre aree di sosta limitrofe all'ospedale, a tariffa agevolata, per i dipendenti del Santa Chiara. L'Aoup interviene in merito alle "recenti polemiche apparse sulla stampa a proposito dei parcheggi per i dipendenti Aoup in servizio al Santa Chiara". "E' opportuno ribadire - scrive l'Aoup - che la convenzione con Pisamo per la sosta a tariffa agevolata (27 euro al mese per la Zona B) non è mai stata disdetta né è mai mancata la disponibilità a venire incontro alle esigenze da loro espresse tanto è vero che, in seguito all'ultimo incontro, è stata individuata una ulteriore soluzione con tre nuove aree vicine all'ospedale dove parcheggiare a tariffa ridotta.

"Premesso che in quell'area storica parcheggi gratuiti non ce ne sono mai stati, fatta eccezione per i pochi all'interno del perimetro ospedaliero - insiste l'azienda - solo durante il primo anno di pandemia da Covid-19, in via eccezionale, era stato concesso gratuitamente ai dipendenti dell'ospedale il parcheggio di via Cammeo, essendo praticamente inutilizzato per l'assenza totale di flussi turistici dovuta al lockdown mondiale. Dopodiché in estate, con la ripresa della stagione turistica, Pisamo aveva offerto ai dipendenti Aoup, sempre previo abbonamento mensile alla solita tariffa agevolata, una quota parte del parcheggio della limitrofa Piazza Del Sarto. Anche questa area, però, dallo scorso maggio, è dovuta tornare interamente nella disponibilità del turismo per la domanda crescente di posti auto dovuta alla bella stagione".

Poi l'annuncio: "Pisamo si è impegnata con Aoup a destinare nuovamente, con la stagione autunnale, una quota parte di questa area di sosta ai dipendenti dell'ospedale ma intanto, per l'immediato, è stata individuata la seguente soluzione, ossia parcheggiare alla medesima tariffa mensile (27 euro al mese) in tre Zone A a un passo dall'ospedale; in via Diotisalvi, via Traini e nel parcheggio retrostante il Grand Hotel Bonanno, previa esibizione sul cruscotto del tagliando dell'abbonamento mensile".