A Pisa parcheggi con tariffa agevolata per gli studenti universitari

Agevolazione tariffaria decisa dal Comune per gli studenti universitari a Pisa, che potranno parcheggiare le loro auto nelle aree di sosta blu con la tariffa agevolata per i residenti. A partire dai prossimi giorni, gli studenti iscritti all’Università di Pisa possono richiedere gratuitamente l’autorizzazione annuale per accedere alla tariffa residenti al parcometro (tasto giallo) o tramite le app, per una sola autovettura di proprietà o di un componente appartenente allo stesso stato di famiglia. L’applicazione della tariffa agevolata agli studenti è stata approvata ieri, nella ultima seduta di giunta comunale.

La richiesta per l’attivazione della tessera PisaPass va presentata allo sportello front office di Pisamo alla Sesta Porta in via Cesare Battisti, oppure si potrà inviare richiesta all’indirizzo e-mail frontoffice@pisamo.it, allegando il documento di riconoscimento, lo stato di famiglia, la fotocopia della carta di circolazione dell’autovettura e la ricevuta di pagamento della tassa universitaria dell’anno accademico in corso. Per informazioni consultare il sito Pisamo.it.

"Si tratta di un’ulteriore piccola agevolazione - spiega l’assessore alle politiche giovanili e ai rapporti con le istituzioni universitarie Frida Scarpa - che il Comune di Pisa promuove per venire incontro alle esigenze dei tanti studenti universitari che frequentano la città, in questo caso di quelli che per vari motivi non possono usufruire del trasporto pubblico, o per gli studenti pendolari che si spostano dai comuni limitrofi a Pisa. Un altro piccolo passo in avanti in tema di politiche pubbliche dedicate ai giovani, per aumentare i servizi rivolti agli studenti che scelgono la nostra città per studiare e vivere".

"Come sempre - aggiunge l’amministratore di Pisamo Andrea Bottone - siamo a disposizione per accogliere esigenze e innovazioni sul fronte dei servizi, in linea con quanto deciso e concordato dall'amministrazione comunale. Una soddisfazione soprattutto quando si incrociano i bisogni dei giovani e degli studenti che sono particolarmente attenti alle tematiche green a cui noi puntiamo".