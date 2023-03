Parcheggi al Tribunale, il sindaco: "Interlocuzione con la proprietà per l'acquisizione dell'area"

Il sindaco di Pisa Michele Conti e l’assessore all’Urbanistica e mobilità Massimo Dringoli hanno incontrato un gruppo di residenti della zona intorno alla piazza del Tribunale nel quartiere San Francesco. Il sindaco ha ascoltato le proteste dei residenti nei confronti del Tribunale che nei mesi scorsi ha fatto richiesta e ottenuto dal demanio, proprietario dell’area, di disporre di tutti i posti auto presenti nella piazza e nelle vie limitrofe all’edificio, per destinarli a esclusivo servizio del Tribunale, contrassegnando gli stalli in color giallo e realizzando la scritta sul sedime stradale della piazza con la dicitura 'Proprietà demaniale'.

“Come faccio abitualmente quando i cittadini mi sottopongono un problema - ha spiegato il sindaco di Pisa Michele Conti - ho ascoltato con attenzione le richieste dei residenti della zona Tribunale, un’area del centro storico abitata da molte persone e densamente frequentata da utenti e professionisti che si devono recare in Tribunale. Ritengo che trattandosi di un’area a uso pubblico, ovvero di una piazza e di strade in pieno centro storico, la cui gestione spetta al Comune per la manutenzione, la pulizia e la gestione della mobilità, sia necessario superare la proprietà demaniale e arrivare all’acquisizione della proprietà da parte del Comune, in modo che sia possibile gestire la sosta contemperando le esigenze dei residenti con quelle di servizio del Tribunale. Avvieremo un'interlocuzione con la proprietà con lo scopo di arrivare all'acquisizione delle aree e risolvere definitivamente la questione dei parcheggi”.

“La proprietà demaniale dell’area intorno al Tribunale - spiega l’assessore Massimo Dringoli - era stata definita nel 1934, quando è stato costruito l’edificio. Escluso lo spazio verde intorno al tribunale, la piazza e le strade intorno devono essere di uso pubblico. Chi si occupa della manutenzione delle strade? Chi controlla la regolare sosta delle auto? Solo il Comune, tramite le proprie articolazioni, come Pisamo e Polizia Municipale, ha la competenza per fare queste cose. Il Tribunale ha fatto richiesta al demanio di tutti i posti auto che sono intorno al palazzo e per adesso quello che abbiamo ottenuto è solo che l’uso dei parcheggi sia limitato all’orario di servizio del Tribunale e che quindi dalle 18.30 alle 7.30 di mattina siano a disposizione dei cittadini. Ma non basta: dobbiamo andare oltre e arrivare ad acquisire in pieno l’area per poterla gestire. Inoltre aggiungo che, trovandoci in pieno centro storico, tracciare una scritta enorme in giallo sul sedime della piazza, solo per indicare la proprietà dell’area, rappresenti anche una mancanza di rispetto per il decoro urbano”.