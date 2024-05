Ospedale Cisanello: torna gratuito il parcheggio A1

Una buona notizia per gli utenti del presidio ospedaliero di Cisanello. Da lunedì 27 maggio tornerà infatti gratuito anche il parcheggio A1 (che per un periodo sperimentale, dal 7 agosto scorso, era stato sottoposto a pedaggio nell’ambito della rotazione e ripartizione per categorie necessarie alla transizione verso il sistema integrato dei parcheggi, finalizzato a tutelare sia l’utenza sia i dipendenti garantendo sempre un ampio numero di stalli gratuiti accessibili a tutti).

Saranno quindi gratuiti tutti e 4 i lotti del parcheggio A (1, 2, 3, 4) ma l’A 2 è riservato ai dipendenti e quindi regolamentato dalla sbarra ad apertura automatica con riconoscimento della targa del veicolo.

Al momento a Cisanello sono a pagamento solo i parcheggi B3 e C (prima mezz’ora gratuita, le prime 2 ore a 1 euro, fino a un massimo di 5 euro per l’intera giornata).