Stazione, aumentano i parcheggi: alla Sesta Porta 300 posti 'kiss & ride' in più

Aumentano i posti a disposizione degli utenti della stazione centrale. Il quantitativo di posti 'kiss & ride' (carico e scarico dei passeggeri dei treni in partenza e in arrivo a Pisa) arriva a 300: la nuova area destinata a questa finalità è stata allestita tra via Battisti e via Quarantola. La superficie, di proprietà delle Ferrovie dello Stato, è stata presa in carico dal Comune e da Pisamo, che hanno assegnato a Metropark (società che gestisce i parcheggi di FS) la realizzazione dei nuovi parcheggi.

Saranno pienamente operativi da sabato 1° luglio: gli accessi sono da via Battisti e via Quarantola, l'uscita esclusivamente da via Quarantola. "Il funzionamento è in tutto e per tutto simile a quello del parcheggio dell'aeroporto" spiega l'amministratore unico di Pisamo, Andrea Bottone. "All'ingresso del parcheggio verrà consegnato un tagliando che riporterà la targa della vettura e l'orario di accesso - prosegue - da quel momento scatteranno i 30 minuti gratuiti a disposizione per il carico/scarico degli utenti della stazione".

Trascorsa la mezz'ora gratuita, il parcheggio sarà a pagamento: 2 euro per la prima ora; 1,5 euro dalla seconda ora in poi; tariffa giornaliera 8 euro con orario 6-1 di notte. Si potrà pagare con tutti i metodi e verranno predisposti anche abbonamenti mensili. "C'è una seconda notizia molto importante che si lega all'apertura del parcheggio Metropark - aggiunge l'assessore Massimo Dringoli - entro la fine dell'anno la società perfezionerà la realizzazione di ulteriori 52 posti auto esclusivi per i residenti in via Catalani, viale Gramsci, via Mascagni e piazza della Stazione, privati dei parcheggi con la riqualificazione appena terminata dell'area".

Una soluzione, quella del nuovo parcheggio con accesso gratuito per la prima mezz'ora, "pensato per decongestionare le vie che sfociano su piazza della Stazione dal traffico dei mezzi privati - sottolinea Dringoli - con questa nuova soluzione la maggior parte degli automobilisti potrà recarsi al parcheggio Metropark". “I nostri parcheggi ricoprono un ruolo fondamentale nella transizione verso un nuovo modello di mobilità più sostenibile e condivisa - conclude Francesco Parlato, amministratore delegato di Metropark - oltre a rafforzare il ruolo della stazione come hub multi-servizi. I nostri spazi sono tutti concepiti come poli dal valore culturale, sociale ed economico a basso impatto ambientale. Per questo ci impegniamo costantemente per il miglioramento della qualità e della quantità delle prestazioni offrendo servizi ancillari alla sosta su tutto il territorio nazionale".