Parcheggio all'ospedale Santa Chiara, i dipendenti Aoup: "Chiediamo una soluzione"

"Noi dipendenti dell'Aoup con sede nel presidio ospedaliero Santa Chiara siamo stanchi di parcheggiare in zone lontane dal presidio di lavoro o pagare il parcheggio ad un costo insostenibile. I nostri colleghi di Cisanello hanno la possibilità di parcheggiare a titolo gratutito presso l'ospedale in cui lavorano. Riteniamo che non dovrebbero esserci discriminazioni tra i dipendenti".

Con queste parole un gruppo di lavoratori torna a segnalare il problema, trattato anche a Palazzo Gambacorti ma evidentemente ancora presente. "Vogliamo ricordare - scrivono in una lettera - che con la fine dell'emergenza è stata revocata la convenzione tra Aoup e Pisamo che permetteva di parcheggiare nelle zone limitrofe (Piazza del Sarto). Chiediamo pertanto che venga trovata una soluzione che vada incontro ai dipendenti del Santa Chiara che permetta di parcheggiare in zone effettivamente vicine al presidio ospedaliero, se non a titolo gratuito almeno con un abbonamento mensile agevolato".