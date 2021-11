Parcheggio sopraelevato a Marina di Pisa: "Scelta sbagliata, si investa nel tram"

"La delibera con la quale la Giunta pisana approva, in linea tecnica, il progetto di un parcheggio multipiano sul litorale è un classico esempio di quel bla-bla green che ammanta scelte che vanno nella direzione opposta rispetto alla sostenibilità, fino a rasentare la disonestà intellettuale". L'associazione ambientalista La Città Ecologica critica il progetto approvato dalla giunta pisana di un 'fast park sopraelevato' a Marina di Pisa. "Il problema della mobilità verso il litorale - scrive in una nota - non si risolve con nuovi posti auto che, aumentando la speranza di sosta, favoriscono l'uso dell'auto e quindi aggravano il problema. Questo assunto, che ormai guida la politica della mobilità di tutte le città europee, è assente dal PUM di Pisa che tutto è tranne che sostenibile e che addirittura non comprende neanche il litorale".

Il nuovo parcheggio viene "spacciato come 'scambiatore' per raggiungere Pisa e Livorno in bici! Certo, 15+15km e 50+50 minuti di bici al giorno farebbero bene alla salute, ma dubitiamo che in molti possano permetterselo. Il nuovo parcheggio viene spacciato come 'temporaneo' (costo circa 2 milioni di euro) per realizzare due piani fronte litoranea, in un'area tutelata da diversi vincoli paesaggistici che si pensa di aggirare con qualche arbusto. Non è così che si riqualifica la via litoranea e quelle squallide aree di sosta esistenti".

Il progetto approvato dalla giunta sarebbe "privo infine dei pareri del Parco San Rossore e della Sovrintendenza, quindi al nostro parere non è esecutivo e non può ambire ai finanziamenti regionali". "Unica soluzione vera per la mobilità verso il litorale da Pisa e da Livorno - conclude l'associazione - è il ripristino della tranvia. Si investano due milioni di euro nella progettazione della nuova tranvia, coinvolgendo anche il Comune di Livorno, invece di buttarli in opere inutili e dannose per il paesaggio. Solo avendo un progetto sarà possibile concorrere ai finanziamenti che saranno sempre più disponibili per la reale mobilità sostenibile".