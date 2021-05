Castelfranco, Parchi in Movimento 2021: corsi e attività sportive gratuite per due mesi

Torna e si rinnova per il quinto anno Parchi in Movimento 2021: l’iniziativa organizzata dal Comune di Castelfranco di Sotto in collaborazione con il Comitato Uisp Zona Cuoio, che offre corsi di ginnastica nel verde dei parchi pubblici. Le attività di svolgono in tutta sicurezza e in modo del tutto gratuito.

Quest’anno il programma di attività motoria all'aperto viene ampliato, sia nel periodo di durata degli incontri, sia nelle tipologie di attività, sia nelle location a disposizione. Il calendario dei corsi va dal 31 maggio al 30 luglio: due mesi di lezioni di yoga, ginnastica dolce, corsi di aerobica e tonificazione e pilates coordinati da insegnanti accreditati Uisp.

Proprio il pilates è la disciplina che è stata aggiunta in questa edizione, insieme al corso di aerobica ad Orentano. Tra le novità c’è poi un nuovo giardino pubblico dove fare attività: il parco della zona Coop, tra Via Alfieri e Via Camerini. Da quest’anno c’è poi un altro elemento inedito: il coinvolgimento delle palestre di Castelfranco. L’Amministrazione Comunale ha infatti invitato le varie strutture a partecipare all’iniziativa con degli eventi speciali, nei quali avranno modo di presentare le loro attività e farsi conoscere dagli utenti.

La partecipazione alle varie attività è aperta a tutti, residenti e non, in forma completamente gratuita. Il progetto ha l’obiettivo di favorire uno stile di vita sano e sottolineare i benefici che l’attività motoria all’aria aperta ha sull’organismo, soprattutto dopo un lungo periodo passato a casa fatto di movimenti limitati e vita sedentaria.

"La quinta edizione di Parchi in Movimento viene ulteriormente potenziata aumentando il periodo di svolgimento e integrando un’area verde in più a quelle finora utilizzate - ha dichiarato il sindaco Gabriele Toti - questa iniziativa è totalmente sostenuta con risorse comunali, per la promozione delle attività sportive, della socialità e del benessere della comunità in piena sicurezza nelle aree e parchi verdi pubblici".

"Dopo l'edizione del 2020 in piena pandemia, siamo arrivati al quinto appuntamento di Parchi in Movimento 2021 e purtroppo stiamo ancora combattendo contro il Covid-19 - ha commentato Antonio Bottai, presidente Uisp Comitato Territoriale Zona del Cuoio - ringrazio, a nome di tutta la Uisp, l'amministrazione comunale della rinnovata fiducia, per la programmazione, l'organizzazione e la realizzazione del progetto. Quest'ultima, nonostante tutte le difficoltà del momento, ha fortemente voluto riproporre tale iniziativa di attività fisica all'aria aperta nei parchi del comune di Castelfranco di Sotto. Non si poteva non fare! La gente sta vivendo in maniera surreale ormai da troppo tempo ed ha tantissima voglia e bisogno di tornare gradualmente alla normalità, a fare attività fisica ed a socializzare, logicamente rispettando tutte le normative vigenti. Non ci resta che aspettarvi nei vari parchi".

Le aree verdi

Le attività sportive si svolgeranno nei parchi e giardini pubblici: il Parco Galilei su Viale 2 giugno a Castelfranco, il parco nella zona Coop (Via Alfieri/Via Camerini), la pista polivalente accanto al Palazzetto a Orentano (P.zza Casini), il parco di Piazza Franceschini (via Pertini) sempre a Castelfranco.

Come partecipare

Per partecipare ai corsi è obbligatorio prenotarsi con le seguente modalità: contattare il Comitato Uisp Zona Cuoio chiamando il numero 0571/480104 oppure cell. 3929818534 (anche tramite messaggio WhatsApp) indicando: nome, cognome - corso - luogo - giorno - orario. Per la partecipazione è obbligatoria la sottoscrizione dell’apposito modulo da consegnare agli istruttori la prima volta che si partecipa ad un qualsiasi corso ed avrà la durata per tutto il periodo: in assenza della dichiarazione non sarà possibile partecipare.

Apertura Sede UISP Zona del Cuoio APS dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.