Parco della Cittadella, nuovo spazio destinato allo street food

Il Comune di Pisa ha assegnato gli spazi della Cittadella per l’allestimento di un'area dedicata allo street food e a produzioni alimentari artigianali. L’assegnatario è Confcommercio Pisa che già la scorsa estate si era fatta promotrice della organizzazione dell’area. La concessione temporanea, a titolo gratuito, è compresa fino al prossimo 30 settembre.

Per il periodo di durata della concessione, il Comune metterà a disposizione l’area e il servizio di apertura e chiusura. Per l’utilizzo degli spazi, spetterà al concessionario verificare il possesso del titolo per l’esercizio delle attività, le dimensioni dello spazio da assegnare, il periodo e i giorni della settimana, gli allestimenti, gli orari, la pulizia dell’area, eventuale custodia e vigilanza dell’area.