Continua l'opposizione alla costruzione di una base militare nell'area dell'ex-Cisam da parte del Movimento No Base e da una serie di comitati e movimenti affini che, con le loro varie istanze, sono confluiti nella decisione comune di lanciare una petizione per chiedere le dimissioni del presidente dell'Ente Parco San Rossore Migliarino Massaciuccoli.

Nella mattinata di sabato 3 febbraio rappresentanze dei movimenti, riuniti nell'area Cascine Vecchie all'interno del parco, vicino agli uffici del presidente, hanno illustrato le motivazioni che li hanno portati a compiere questo passo.

"Il 27 gennaio scorso abbiamo indetto una partecipatissima assemblea a cui hanno preso parte realtà ambientaliste e collettivi che lavorano intorno all'area del parco, da Viareggio a Livorno, da Lucca a Pontedera - spiega Fausto Pascali del movimento No Base. - Il parco è un patrimonio naturale fondamentale per il nostro territorio e per la Toscana intera, sotto attacco in questo momento a causa della proposta, attualmente in attuazione, di costruire una base militare all'interno dell'area dell'ex-Cisam da utilizzare per l'addestramento operativo dei reparti speciali dei Carabinieri. E' gravissimo che la proposta sia partita proprio da colui che dovrebbe essere deputato a tutelare l'integrità e il patrimonio del parco, cioè il suo presidente, Lorenzo Bani, che adesso mette in pericolo la salvaguardia di questo patrimonio naturale, della selva pisana che è patrimonio Unesco".

"Cercare di rassicurare sulla preservazione del parco parlando di compensazioni, in realtà, non è affatto tranquillizzante - commenta Silvia Giamberini (Una città in comune) - Insistono sulla ripiantumazione di un numero ancora maggiore di alberi rispetto a quelli che saranno abbattuti per la costruzione della base, ma non è così che si tutela un ecosistema, che è fatto di relazioni tra gli organismi che vivono al suo interno e che richiede molto tempo per ritrovare l'equilibrio che gli verrebbe sottratto. Per non parlare dell'inquinamento e del traffico che si aggiungerebbe con l'aumento delle attività antropiche portate nell'area dalla presenza della base".

La scelta di lanciare la petizione proprio in questi giorni segue i tempi di avanzamento della discussione della proposta. "Questo momento è particolarmente delicato perchè in Regione si sta discutendo il piano integrato del Parco, che racchiude tra le sue fasi più critiche la ridefinizione dei confini di aree esterne, interne e contigue e su cui si gioca una partita speculativa perché sarà in base a queste decisioni che si rimoduleranno le competenze su eventuali costruzioni e vincoli annessi" dice ancora Pascali.

Che precisa, in merito alla scelta di chiedere le dimissioni di Bani: "La scelta ricade su di lui in quanto a capo di un'area che ha un valore primario per la Toscana intera, ma avanzando questa richiesta protestiamo contro un intero sistema di politiche di gestione del patrimonio e del territorio regionale. Infatti la petizione arriverà nelle mani del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani".

I problemi generati da questo sistema, secondo le realtà toscane unite in questa richiesta, non si fermano alla gestione del parco: "Tra le criticità emerse dall'assemblea della scorsa settimana ci sono anche la questione della cementificazione che sta devastando la Toscana, come abbiamo visto lo scorso autunno con le alluvioni che hanno colpito Pisa, Livorno e Firenze - dichiara Emanuele di Potere al Popolo Pisa - e un tentativo di normalizzazione, su tutto ll territorio nazionale, della cultura della guerra: basti ascoltare le recenti parole del ministro degli esteri Tajani che ipotizza una legge sull'arruolamento dei riservisti. Noi pensiamo che sia necessario agire in direzione totalmente opposta, chiedendo quindi non solo di non costruire una nuova base militare, ma di dismettere anche le strutture a scopi militari già presenti sul nostro territorio, cioè Camp Darby e l'aeroporto militare".



"Da oggi agiremo in modo organizzato con un'alleanza territoriale insieme alle altre realtà ambientaliste, politiche e sociali di Pisa, Viareggio, Lucca, Livorno, Pontedera, Massa per raccogliere le firme della petizione e per far luce sul sistema Bani che riguarda non solo la gestione del Parco, ma più in generale dei beni pubblici, dato che quest'area tocca poi gli equilibri dell'intera Toscana" conclude Sofia Boreale del Movimento No Base.

A promuovere la petizione, oltre al Movimento, numerose realtà collettive come:

Valdera Avvelenata, No Guerra No Base Lucca, Forum Ambientalista Toscano, Distretto Economia Solidale Altro Tirreno, Extinction Rebellion-Pisa, Cambiare Rotta-Pisa, Insorgiamo Viareggio, Potere al Popolo Pisa, Rete dei Comunisti Pisa, Una città in comune, CIPIT - Seravezza, Custodi della Ceragiola Pietrasanta, Nuovi Paesaggi Urbani Massa, Mare Libero, Associazione Trentun Settembre, Associazione Amici della Terra Versilia, Partito della Rifondazione Comunista Pisa.

L'adesione alla petizione può avvenire sia tramite la piattaforma on line, dove è possibile leggerne il testo integrale (https://www.change.org/p/ salviamo-il-parco-di-san- rossore-pisa-dalla-base- militare-rompiamo-il-sistema- bani), sia attraverso la raccolta di firme cartacee sul territorio.

Oltre al movimento No Base, le altre numerose realtà collettive promotrici dell'iniziativa sono: Valdera Avvelenata; No Guerra No Base Lucca; Forum Ambientalista Toscano; Distretto Economia Solidale Altro Tirreno; Extinction Rebellion-Pisa, Cambiare Rotta-Pisa; Insorgiamo Viareggio; Potere al Popolo Pisa; Rete dei Comunisti Pisa; Una città in comune; CIPIT - Seravezza; Custodi della Ceragiola Pietrasanta; Nuovi Paesaggi Urbani Massa; Mare Libero; Associazione Trentun Settembre; Associazione Amici della Terra Versilia; Partito della Rifondazione Comunista Pisa. La petizione è stata lanciata una settimana fa e al momento conta più di 1000 firme raccolte online.