Migliarino più accessibile: in arrivo un parco inclusivo

Prosegue il dialogo e la collaborazione tra Comune di Vecchiano e le associazioni disabili del territorio per la realizzazione del parco accessibile nell'area verde limitrofa al Polo Sociosanitario di Asbuc Migliarino che ospita un centro diurno per ragazze e ragazzi con disabilità. Nella giornata di giovedì 20 ottobre si è svolto un sopralluogo per valutare sul posto l'area e le possibilità di accesso.





“Si tratta di un’area che avrà la superficie di 150 mq con giochi di nuova ideazione, alla quale si aggiungerà una zona attigua di circa170 mq per il posizionamento delle tre attrezzature fitness inclusive e un gazebo di 25 mq” aggiunge l’assessore ai Servizi del territorio Sara Giannotti.

“Quello di giovedì è stato il secondo incontro in cui ci siamo confrontati con le associazioni, dopo un primo appuntamento che si è svolto in sala consiliare - afferma l’assessore alle Politiche del volontariato, Mina Canarini - un percorso utile a confrontarci sulle potenzialità, e anche sulle eventuali criticità da prevenire nella realizzazione del parco inclusivo”.

"Ringrazio la Società della Salute per la consueta collaborazione - aggiunge l'assessore alle Politiche sociali, Lorenzo Del Zoppo - la sinergia istituzionale è fondamentale per una comunità che aspira ad un sempre maggiore benessere sociale per tutte le sue componenti".

“Ringraziamo, inoltre, per la loro presenza e il rispettivo contributo le associazioni del Caregivers, Handisuperabile, Unione Ciechi Pisa, Associazione Italiana persone Down Pisa, Uildm Pisa, ARA Onlus e la cooperativa Agape che gestisce il centro diurno a Migliarino. Un ringraziamento anche all’Ufficio Tecnico Comunale che si è prodigato nell’ascolto attivo delle proposte delle associazioni, registrando le modifiche funzionali al progetto, prima dell’avvio della sua messa a punto” concludono dall’amministrazione comunale di Vecchiano.

“La realizzazione del parco sarà possibile grazie al finanziamento della Regione Toscana, attraverso la Società della Salute pisana, per un valore complessivo di 56.653,66 euro, a cui si aggiunge un cofinanziamento da parte del Comune di Vecchiano che si aggirerà intorno ai 40.000 euro”, spiega il sindaco Massimiliano Angori.