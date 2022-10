Parco della Pace di Pontasserchio: iniziati i lavori di montaggio del cancello

Sono partiti i lavori per l'adeguamento dell'accessibilità dell'ingresso pedonale al parco della Pace 'Tiziano Terzani' di Pontasserchio. L'attuale accesso è costituito da un cancello storico in ferro battuto, incernierato al muro della villa e poggiato su due piedistalli laterali. Il cancello, largo 2,80 metri, verrà mantenuto e sarà automatizzato.

"Viste le attuali caratteristiche di ancoraggio del cancello, al fine di installare il sistema di automatizzazione, si dovrà procedere con la rimozione dell'intera struttura in ferro a sostegno delle due ante, andando avanti con il taglio dei cardini laterali superiori - afferma l'assessore ai Lavori pubblici Francesco Corucci - il cancello ed il sistema di supporto verranno rialzati di 8 cm rispetto alla quota attuale, allungando contestualmente della stessa misura il sistema di imperniamento inferiore a terra, al fine di creare lo spazio necessario alla chiusura automatica dell'anta interessata, ed alla realizzazione di una rampa fissa in sostituzione di quella attuale amovibile: in questa maniera migliorerà l'accessibilità per i diversamente abili".

"Dopo le richieste dei fruitori, abbiamo optato per un sistema di motorizzazione interrata rispetto a quella a bracci meccanici esterni, per la presenza del vincolo storico a cui è soggetta l'area del parco - afferma il sindaco Sergio Di Maio - l'installazione della motorizzazione interrata dell'anta comporterà la rimozione di una porzione della soglia in pietra alla base della colonna da motorizzare".