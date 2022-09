Palestra Popolare La Fontina: "Tante spese, deve diventare un parco pubblico per lo sport"

Un'area attrezzata per ospitare attività sportive. Canestri da basket, campi da pallavolo, calcetto e tennis, completamente gratuiti. E ancora giochi e altalene per bambini, spazi ampi dove poter portare i cani, panchine all'ombra, orti sociali, un'area picnic. Tutto sempre aperto e accessibile. Così da anni l'associazione 'Nuova Periferia Polivalente' sta cercando di gestire lo spazio della palestra popolare La Fontina, in via Carducci a Ghezzano, a metà tra Pisa e San Giuliano Terme. Con tutte le difficoltà che un gruppo di volontari incontra, come ha spiegato in conferenza stampa ieri mattina, martedì 13 settembre, Giuliano Cannoletta: "Tutto è a spese nostre. Lo facciamo volentieri, ma abbiamo bisogno del supporto delle istituzioni. Per questo chiediamo che l'area diventi un parco pubblico, dando seguito a una delibera provinciale del 2020". In questo modo soprattutto la manutenzione sarebbe portata avanti dai due Comuni competenti, quello di Pisa e San Giuliano, sottolinea Francesco Scapati del comitato 'La Fontina'.

Numerose le iniziative portate avanti da volontari, tra cui la ciclofficina, l'orto sociale e un'area giochi/picnic. In più questo fine settimana, da venerdì 16 a domenica 18 settembre, una tre giorni con assemblee, tornei sportivi e incontri per rilanciare il progetto e ripensare tutti insieme gli spazi.