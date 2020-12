Il Parco San Rossore su Rai3 alla Vigilia di Natale

Una vigilia di Natale sotto i riflettori per il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Giovedì 24 dicembre, all’interno della puntata della trasmissione Geo su Rai Tre tra le 17 e le 18.55, andrà in onda il servizio 'I Doni del Parco'. L'area naturalistica pisana farà bella mostra di sé e del territorio, dalla raccolta dei pregiati pinoli al miele di spiaggia, dall’allevamento brado di cavalli e dromedari alle sculture di legno, fino alle tipicità gastronomiche come la torta coi bischeri e la ricotta fresca di pecora.