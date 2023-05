Apre al pubblico il 'Parco urbano Stampace' tra via Bixio e via Battisti

A partire da sabato 6 maggio sarà aperto il nuovo parco urbano tra via Bixio e via Battisti, che il Comune di Pisa, con un recente atto della giunta comunale, ha denominato Stampace.

Il nuovo 'Parco urbano Stampace' sarà aperto al pubblico con orario 9-20 nei mesi di maggio e giugno (prolungato a 8-20.30 nei mesi di luglio e agosto) con aperture e chiusure dei cancelli gestite da Euroambiente, come avviene negli altri parchi del centro storico.

Il progetto

Il nuovo parco urbano si configura come un'area di complessivi 19mila metri quadrati di verde con prato, 114 alberi ad alto fusto e 40 cespugli. Una dotazione di verde provvista di servizi come giochi per bambini, area sgambatura cani e spazi per il relax. La distribuzione dei percorsi pedonali all’interno dell’area prevede percorsi principali longitudinali ai margini esterni dell’area, in modo da lasciare più spazio verde a prato in rispetto delle mura medievali; quelli trasversali sono perpendicolari e localizzati in corrispondenza delle porte delle mura.

Gli alberi sono bagolari e aceri, il pero da fiore, i cespugli di fotinia e corbezzolo. La pavimentazione è in calcestruzzo architettonico, utilizzando colorazioni beige e grigio. All’estremità est, in prossimità di via Silvio Pellico, sono state configurate due piccole piazze, arredate con panchine ed alberature. Arredi urbani, come cestini a raccolta differenziata e panchine tipo Fenicia, sono simili ad altre zone del centro storico.