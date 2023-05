Parrucchiere lavora senza abilitazione: sanzioni per oltre 2mila euro nel pisano

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno, nell'ambito dell'attività di controllo nel settore acconciatori ed estetisti, nel pisano, hanno segnalato all'Autorità Amministrativa il gestore di un salone di parrucchiere, il responsabile tecnico e un acconciatore. All'atto delle verifiche i militari hanno contestato all'imprenditore di esercitare l'attività su di un cliente in assenza di abilitazione professionale, e in assenza del responsabile tecnico. Sono state quindi elevate le rispettive sanzioni amministrative, per un ammontare di oltre 2mila euro.