In migliaia per l'International Street Food a Pontedera

Migliaia di persone hanno affollato gli stand dell'International Street Food che si è svolto nell'ultimo fine settimana a Pontedera. Una tre giorni che ha richiamato, in piazza Garibaldi, nel centro cittadino, tantissimi appassionati che hanno potuto assaporare sapori e profumi di famosi piatti della tradizione regionale e internazionale. Già da venerdì sera, al momento dell'apertura e fino a domenica, nelle venti postazioni allestite, si è potuto gustare, tra le altre cose, cucina peruviana e argentina, paella valenciana, arrosticini, carciofi alla giudia, hamburger gourmet e tanto altro ancora, accompagnando tutto con birre artigianali.

Un successo in termini di affluenza che il vicesindaco di Pontedera Alessandro Puccinelli commenta così: "Siamo molto soddisfatti di questo evento street food che in molti, cittadini e non, attendevano con piacere. Il risultato eclatante in termini di presenze evidenzia, appunto, questo gradimento. La soddisfazione è anche per l'organizzazione attenta e pianificata, che ha fatto sì che l'evento si svolgesse al meglio, per gli avventori quanto per i residenti e con un occhio particolare alle questioni di sicurezza ed igiene. Ringraziamo quindi International Street Food per questo fine settimana di sapori e speriamo di poter proseguire la collaborazione in futuro per nuovi e gustosi eventi".

"Ventimila persone sono giunte alla nostra tappa di International street food a Pontedera. Un grande successo del quale siamo entusiasti. Il calore del pubblico che è accorso numeroso e ha apprezzato le prelibate cucine dei nostri chef di strada ci ha riempito il cuore di gioia. Un successo che era prevedibile, grazie anche al grande supporto che l’amministrazione ci ha offerto. Quando si lavora in sinergia, il successo è garantito.“ dichiara Alfredo Orofino organizzatore dell’International Street Food e presidente dell’Airs (Associazione Italiana Ristoratori di Strada)".