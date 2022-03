79 bambini orfani nel centro-sud dell'Ucraina, gli aiuti partono da Pisa

Non si fermano e continuano ad essere caricati sui pullman in partenza da Pisa. Direzione: l'ovest dell'Ucraina. Sono i beni di prima necessità raccolti nei giorni scorsi, in pochissimo tempo, dalla Comunità ucraina di Pisa. Anche ieri sera, venerdì 4 febbraio, dal parcheggio di via Pietrasantina sono stati inviati generi alimentari e coperte da destinare a 79 bambini orfani che dal centro-sud dell'Ucraina sono stati trasferiti in una città vicino al confine. 'Domani (oggi per chi legge) - spiega Igor Chernai in rappresentanza della comunità ucraina - saranno già arrivati a destinazione. Continueremo a usare i nostri depositi grazie all'aiuto delle Misericordie, che ci stanno aiutando a portare tutto il materiale al deposito centrale di Firenze. Ora dobbiamo fermarci per qualche giorno per organizzare al meglio la logistica. La generosità degli italiani è stata enorme'. Notizie e aggiornamenti, anche sui beni da portare, sono visibili sul gruppo Facebook 'Emergenza in Ucraina a Pisa', che conta già quasi 1500 membri.