Avviati i lavori per la nuova rotatoria di Asciano

Sono partiti ufficialmente i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria ad Asciano, nel territorio di San Giuliano Terme. Il cantiere è partito nel pomeriggio di giovedì 8 settembre, come spiega il sindaco termale Sergio Di Maio: "Addetti al lavoro per migliorare la viabilità all'incrocio tra la via del Lungomonte e quella dei Condotti in prossimità dell'abitato di Asciano, un'opera molto attesa che il Comune di San Giuliano Terme ha cofinanziato insieme alla Provincia di Pisa". "Proseguiamo a grandi passi verso la messa in sicurezza di uno dei punti nevralgici del nostro territorio - continua il sindaco - che andrà a beneficio di pedoni, ciclisti, residenti e clienti delle attività commerciali. Ovviamente, si muoveranno in maggiore sicurezza anche gli automobilisti".

I lavori interessano le seguenti realizzazioni: isola centrale con fascia sormontabile con relativa segnaletica verticale ed orizzontale e verde urbano, piste ciclopedonali in prossimità della rotatoria in adiacenza all'area di parcheggio e lungo la strada provinciale che ricongiungerà con quella dei Condotti, marciapiede fino all'intersezione semaforica, miglioramento della visibilità notturna grazie al riposizionamento dell'impianto di illuminazione, rinforzo delle banchine stradali nel tratto che si dirige verso Agnano.