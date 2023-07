Lavori: entra nel vivo il cantiere per la nuova rotatoria di Val di Cava

Entrano nel vivo a partire da lunedì 3 luglio i lavori per la realizzazione della rotatoria in località Val di Cava a cura della Provincia di Pisa. "L’importo complessivo delle lavorazioni è pari a 875.000 euro" afferma il presidente Massimiliano Angori. "L’intervento, definito di concerto con l’amministrazione comunale di Ponsacco, prevede la riqualificazione urbanistica del tratto della S.P. 11 delle Colline per Legoli interno al centro abitato di Val di Cava, mediante realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria compatta e realizzazione di nuova viabilità di collegamento, al fine di rimuovere l’impianto semaforico esistente e diminuire le velocità di percorrenza lungo la strada provinciale, con l’obiettivo prioritario del nostro ente, dunque, di aumentare la sicurezza per gli utenti della strada, a beneficio di comunità e imprese".

"Il progetto prevede, inoltre, di collegare la SP11 via delle Colline per Legoli con via Guicciardini, attraverso la costruzione di un nuovo ramo di viabilità comunale, anche in vista della futura realizzazione di un’area dotata di attività commerciali, piste ciclabili e nuovi parcheggi per l’utenza. Viene inoltre ridisegnata l’intersezione tra la SP11 e via della Costituzione, chiudendo l’incrocio e rimuovendo pertanto l’impianto semaforico attualmente in uso. L’intersezione di progetto è costituita, perciò, da tre bracci, studiati in modo tale da mantenersi il più possibile sul sedime della viabilità esistente, senza invadere il Comune limitrofo di Pontedera".

"L’intervento prevede che vengano adeguati i due rami lungo la Sp 11 in direzione Pontedera, e in direzione Legoli. Gli interventi previsti per la realizzazione del ramo ovest invece si estendono sino al raccordo con via Guicciardini” conclude il presidente Angori.

"Ringrazio la Provincia di Pisa nella figura del suo presidente Massimiliano Angori per aver accolto la nostra richiesta di realizzare questo importante intervento, che servirà a snellire il traffico su via delle colline, dando una risposta sia ai cittadini dell’Alta Valdera, che ai residenti della frazione di Val di Cava. La rotatoria infatti permetterà un ingresso in sicurezza sulla strada provinciale da parte dei residenti della frazione. Un impegno che ci eravamo presi con i cittadini e che ora vede il suo compimento" afferma il sindaco di Ponsacco Francesca Brogi. "Grazie alla Provincia ed alla sinergia dei Comuni di Pontedera e Ponsacco presto le lunghe code che ogni mattina i cittadini della Valdera dovevano affrontare per raggiungere Pontedera saranno solo un ricordo" conclude il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi.