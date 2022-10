A San Giuliano Terme arrivano il book sharing e il book crossing negli spazi pubblici

Il book sharing e il book crossing approdano a San Giuliano Terme con l'arrivo di sei cabine telefoniche dismesse, rese disponibili da Telecom Italia Spa. Dopo che la giunta comunale aveva manifestato la volontà di attivare tali progetti sul territorio sangiulianese, e formalizzata la richiesta a Telecom per la donazione, è arrivata la risposta positiva dell'azienda, favorevole a donare le ex postazioni da riutilizzare. La Giunta ha dunque approvato la delibera per procedere all'accettazione della donazione e, conseguentemente, per installare le cabine sul territorio comunale. Il book crossing è un movimento per lo scambio di libri nato spontaneamente anni fa e diffuso in tutto il mondo.

I siti saranno distribuiti su più frazioni e precisamente nelle seguenti zone: parco Terzani di Pontasserchio, piazza Tempesti a Ghezzano, via statale Abetone (incrocio via del Campanile) a Ripafratta, via Lenin a Pappiana, viale Boboli a San Giuliano Terme e via Traversagna (presso parco giochi limitrofo al parcheggio) a Mezzana.

"Si tratta di un progetto al quale teniamo particolarmente - afferma il sindaco Sergio Di Maio - perché diamo l'opportunità di cedere e accedere liberamente ai libri, ma anche responsabilizzare le persone ad un uso consapevole di spazi e beni pubblici che mettiamo a disposizione gratuitamente, con oggetti che hanno grande valore culturale ed umano". "Vogliamo contribuire a rendere il territorio sangiulianese un luogo dove si possa incentivare la cultura del libro e la libera condivisione - afferma la vicesindaca Lucia Scatena, con delega alla Cultura - oltre a promuovere, tra gli altri, il rispetto dell'ambiente grazie al risparmio della carta e la sensibilizzazione sul grande valore della cultura personale".