Castelfranco: scatta la seconda fase della Ciclopista dell'Arno

Buone notizie per la mobilità sostenibile a Castelfranco di Sotto: dopo il completamento del primo stralcio dei lavori alla ciclopista dell'Arno (iniziato a fine 2023 e che ha riguardato la completa riqualificazione del tratto esistente tra la S.P. Nuova Francesca e l'edicola di via Usciana) ha inizio in queste ore il cantiere che porterà alla realizzazione del tratto compreso tra l'edicola e via Banchini, il tutto dopo il completamento dei lavori al fosso tombato.

L’intervento come detto è iniziato col finire dell’anno passato e porterà una volta concluso, si prevede entro la fine di aprile, a completare il rifacimento del percorso ciclopedonale su tutta via Usciana, permettendo il collegamento dal centro storico fino alla zona boschiva delle Cerbaie e Montefalcone.

"Un’opera fondamentale per Castelfranco e non solo - sottolineano il sindaco Gabriele Toti e l’assessore all’ambiente Federico Grossi - perché si collega ad una progettazione di mobilità dolce in una dimensione territoriale più ampia, che mette in connessione i vari Comuni confinanti con la possibilità di percorrere le strade a piedi o in bicicletta in totale sicurezza, andando ad agire sul benessere delle persone ma anche dell'ambiente. A finanziare questa piccola ma grande rivoluzione della mobilità locale è stata per l’80% la Regione Toscana, grazie al Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, mentre il restante 20% proviene dalle casse comunali. La spesa totale è di 465.000 euro".

Nello specifico, a Castelfranco, da oggi giovedì 14 marzo scatterà la seconda fase: di fronte all'edicola di via Usciana sarà realizzato un attraversamento pedonale che si collegherà al nuovo tratto di ciclopista che verrà realizzato per circa 410 metri fino a via Einaudi in prossimità del cimitero comunale, andando così a completare l’intero asse di collegamento che tuttora manca.

MODIFICHE ALLA VIABILITA'. L’avvio dei lavori per questo tratto comporterà delle modifiche alla circolazione, da oggi fino al 30 aprile come da ordinanza. Che, in sintesi, sono: divieto di sosta con rimozione forzata in via Usciana nel tratto compreso tra il civico 49 e l’intersezione con viale Europa, nelle parti appositamente delimitate dalla segnaletica stradale; e poi chiusura al traffico veicolare dell’immissione in via Arme da via Usciana, da attuarsi in coincidenza dello svolgimento dei lavori nel tratto in questione, con conseguente istituzione della direzione obbligatoria dritto in via Usciana, all’altezza dell’intersezione con via Arme; infine ma non per importanza chiusura al traffico veicolare dell’immissione da via San Giovacchino in via Usciana, da attuarsi in coincidenza con lo svolgimento dei lavori nel tratto in questione.

In conseguenza di tale chiusura, nel tratto di via San Giovacchino compreso tra l’intersezione con via Scotellaro/via Verga e l’intersezione con via Usciana, l’accesso veicolare è consentito unicamente ai veicoli al servizio dei residenti e delle attività presenti in tale tratto stradale, con istituzione della circolazione a doppio senso di marcia e senso unico alternato a vista in via San Giovacchino, all’altezza dell’intersezione con le vie Scotellaro e Verga, secondo la direttrice via Usciana - via Pantanino.