Più sicurezza e maggiore accoglienza con il nuovo servizio di Polizia turistica

Pisa si colloca ancor di più nel ristretto novero delle città più all'avanguardia in termini di accoglienza, supporto e sicurezza dei turisti che quotidianamente solcano la meraviglia di piazza dei Miracoli. Da giovedì 21 luglio e fino al 30 settembre, con l'obiettivo di rendere il presidio un punto di riferimento fisso all'interno del sito monumentale, il nuovo servizio di Polizia turistica affiancherà tutti i giorni i frequentatori della zona patrimonio dell'Unesco. Non soltanto turisti, che nell'estate 2022 sono tornati quasi ai livelli preCovid: anche i residenti e i commercianti. Si tratta di una novità presente, al momento, in pochissime altre città italiane: materialmente i turni verranno coperti da 12 agenti della Municipale debitamente formati, in grado di esprimersi in inglese, francese e tedesco, ma accanto a loro ci sarà la pronta presenza del resto delle forze dell'ordine in caso di necessità o emergenza.

Concretamente il servizio si svolgerà in stretta relazione con l'Ufficio mobile della Municipale, presente sette giorni su sette in piazza e dotato di tutte le strumentazioni necessarie per registrare denunce, raccogliere segnalazioni e offrire un primo soccorso a tutti gli utenti che ne avranno bisogno. L'Ufficio è collegato con la Sala operativa delle forze dell'ordine e, grazie a questo ponte diretto, tutte le esigenze potranno essere affrontate. "La città si presenta adesso con un volto ulteriormente migliorato sul piano della sicurezza e dell'assistenza ai cittadini e ai turisti - commenta con soddisfazione il sindaco Michele Conti - credo che questo nuovo servizio troverà un apprezzamento trasversale e diffuso". Un pensiero condiviso dal prefetto Maria Luisa D'Alessandro: "Quando le istituzioni dialogano e collaborano, vengono fuori frutti molto apprezzati come quello che stiamo presentando oggi".

Il questore Gaetano Bonaccorso aggiunge: "Piazza dei Miracoli è un simbolo mondiale, rappresenta Pisa in tutti i continenti. Perciò noi istituzioni e nello specifico le forze dell'ordine abbiamo il dovere di prestare un surplus di attenzione nella gestione della sicurezza e della prevenzione. Ben venga questo nuovo strumento, con il quale la Questura dialogherà quotidianamente". Il comandamente della Municipale Alberto Messerini spiega che "forniremo un'adeguata campagna informativa del servizio in tutte le strutture ricettive del territorio pisano. In modo da intercettare il maggior numero di ospiti che si fermeranno in città per ammirarne le bellezze". "Gli agenti saranno riconoscibili grazie al gilet giallo con la scritta 'Tourist Police' sulla schiena - commenta l'assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno - il servizio sarà svolto tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18". In ogni turno gli agenti impiegati saranno due e potranno essere raggiunti anche telefonicamente al numero 338 4940535: risponderà un operatore della Municipale che darà un appuntamento immediato al richiedente presso l'Ufficio mobile in piazza.