Zona stazione: partiti i lavori di riqualificazione di Viale Gramsci

Nell'ambito dei lavori di riqualificazione dell'area della stazione, è partito il cantiere sotto i loggiati di Viale Gramsci. Lo ha annunciato su Facebook il sindaco di Pisa Michele Conti. "Un intervento necessario - scrive stamani, 23 febbraio - per migliorare il decoro di questa parte di Pisa. I lavori rientrano nell'ambito del progetto generale di riqualificazione dell’intera area della stazione, una delle porte di ingresso alla nostra città, attraversata ogni giorno, in media, da circa 50mila viaggiatori tra pendolari, fruitori dei servizi e turisti, a cui si aggiungono cittadini e attività commerciali della zona. Questo intervento, insieme ai lavori in corso in piazza della Stazione, rappresentano un'azione decisiva per cambiare definitivamente volto ad una zona nevralgica della città, rendendola più ordinata, più accogliente e più vivibile".