Sorpresa dalle doglie in autostrada: partorisce in ambulanza

La donna ha dato alla luce la figlia durante il tragitto che il 118 stava percorrendo per portarla all'ospedale Santa Chiara

Una storia a lieto fine con l'arrivo di una piccola vita, tanto inaspettata quanto improvvisa. Una donna nel tardo pomeriggio di sabato 21 agosto stava percorrendo l'A12 quando ha avvisato i segnali delle doglie che anticipano il parto. Un evento che non aveva messo in conto e che ha richiesto l'intervento immediato e professionale del personale del 118.

Gli operatori prima di giungere sul posto dove si trovava l'auto con la partoriente hanno guidato le prime fasi telefonicamente. Poi, una volta presa in carico la donna a bordo dell'ambulanza, hanno valutato la situazione rendendosi conto che il travaglio era ormai arrivato alle battute finali: troppo lunga la distanza che li separava dall'ospedale Santa Chiara di Pisa. Così la donna ha dato alla luce la figlia a bordo del mezzo, che poi è partito immediatamente in direzione della struttura pisana per il ricovero e i controlli. Sia la mamma che la neonata, fanno sapere dall'ospedale, stanno benissimo.