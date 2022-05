San Giuliano Terme: tariffe agevolate per il pass auto per Marina di Vecchiano

Anche per l'estate 2022 i residenti del Comune di San Giuliano Terme possono richiedere il pass auto per Marina di Vecchiano a tariffa agevolata. Confermato il costo dell'abbonamento, fissato a 50 euro, che è valido per tutta la stagione estiva. Si ricorda che il parcheggio è gratuito fino a venerdì 27 maggio incluso.

La modalità per richiedere gli abbonamenti rimane online. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in forma elettronica inviandole all'indirizzo passmare@comune. sangiulianoterme.pisa.it e allegando:

- il modulo di domanda debitamente compilato e firmato (si trova in allegato sul sito istituzionale);

- copia scansionata o fotografata del libretto di circolazione con ben visibile il numero di targa e l'attuale proprietario;

- copia di un documento d'identità;

- attestazione del versamento di 50 euro.

Il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a "Comune di Vecchiano" al seguente codice Iban: IT48B0856270910000000081238. E' possibile pagare anche attraverso il sistema PagoPA. Il link è disponibile sulla homepage del sito istituzionale del Comune di Vecchiano. In tutti i casi deve essere indicata come causale 'Pass Marina di Vecchiano'. Si consiglia di conservare la ricevuta di pagamento.

Non saranno rilasciati tagliandi cartacei. I richiedenti riceveranno conferma di accettazione della richiesta sulla propria casella di posta elettronica da parte del Comune in base all'ordine di arrivo delle domande. I numeri di targa delle autovetture autorizzate saranno inviate al gestore del parcheggio per le verifiche elettroniche.

"Anche quest'anno i residenti a San Giuliano Terme potranno beneficiare della tariffa agevolata per i parcheggi di Marina di Vecchiano - affermano la vicesindaca con delega al turismo Lucia Scatena e il sindaco Sergio Di Maio - rinnoviamo il ringraziamento agli uffici di entrambi i comuni per il lavoro condiviso: quest'anno, peraltro, è possibile sfruttare anche il comodo sistema di pagamento dedicato alle pubbliche amministrazioni, PagoPa. Quella che stiamo per affrontare è la prima estate di piena libertà dopo la pandemia e non vedevamo l'ora, anche per i professionisti del settore. Buona estate a tutti!".