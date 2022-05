Vecchiano, abbonamenti estivi per i parcheggi sul litorale: costi invariati per i residenti

Al via le domande per i pass a Marina di Vecchiano per i residenti del comune vecchianese. Anche quest'anno il costo dell'abbonamento, che vale per tutta la stagione, è di 15 euro. "Rimane dunque invariato il costo dei pass - afferma il sindaco Massimiliano Angori - per gli abbonamenti infatti i cittadini di Vecchiano spenderanno 15 euro per tutta la stagione estiva. Abbiamo stabilito inoltre, come di consueto, di stipulare una convenzione per il parcheggio a Marina di Vecchiano per i residenti di San Giuliano, che spenderanno 50 euro per i pass stagionali". "Tutto ciò al fine di rendere fruibile il nostro bellissimo litorale per le popolazioni di entrambi i Comuni".

Le domande potranno essere inviate soltanto per posta elettronica, all'indirizzo permessimarina@comune.vecchiano.pisa.it. Tutte le informazioni e il modulo per fare domanda sono disponibili sul sito www.comune.vecchiano.pi.it. Oltre al modulo, debitamente compilato, devono essere allegati alla richiesta: copia scansionata o fotografata del libretto di circolazione con ben visibile il numero di targa e l'attuale proprietario; copia di un documento; attestazione del versamento di 15 euro. Il pagamento può essere effettuato mediante versamento sul c/c postale n. 135566 intestato a 'Comune di Vecchiano' oppure mediante bonifico al seguente IBAN: IT-89-B-08562-70910-000010812386.

In tutti i casi deve essere indicata come causale 'PASS Marina di Vecchiano'. Il Comune di Vecchiano consiglia vivamente di conservare la ricevuta di pagamento. Al fine di evitare file nella consegna a mano, non verrà rilasciato alcun tagliando cartaceo; con i tempi opportuni, e in base all’ordine di arrivo delle domande, i richiedenti riceveranno conferma di accettazione della richiesta sulla propria casella di posta elettronica, da parte dell’Ufficio URP. Sarà perciò opportuno conservare la ricevuta del pagamento dei pass ed esibirla in caso di controllo. Per necessità di richiesta chiarimenti o informazioni, è possibile inviare una mail all’indirizzo: permessimarina@comune.vecchiano.pisa.it. E' possibile contattare anche il numero 3351326181 in caso di necessità di un supporto o assistenza nel compilare la domanda. "Ricordiamo che anche per quest’anno la nostra amministrazione comunale ha deciso di posticipare l’entrata in vigore dei parcometri a Marina di Vecchiano. La sosta inizierà ad essere a pagamento dal prossimo 28 maggio sul nostro litorale: riteniamo sia un aiuto importante per le attività ricettive della zona, in un periodo economicamente molto complicato a livello nazionale ed internazionale" spiega ancora il Sindaco Angori. "Dal 2 giugno sarà nuovamente attivo anche il servizio bus navetta gratuito, che tornerà dopo gli anni di pandemia. Nelle prossime settimane definiremo e daremo ampia comunicazione inoltre di tutti gli altri servizi a disposizione di cittadini e turisti" conclude il primo cittadino. Tutti i dettagli e la modulistica per presentare domanda sono disponibili sul sito www.comune.vecchiano.pi.it nella sezione Primo Piano.